Танки ВСУ бьют по домам и подвалам при отступлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ в Днепропетровской области разрушают дома при отступлении
ВСУ в Днепропетровской области разрушают дома при отступлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные при отступлении наносят прямые удары по жилым домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не позволить российским военным закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос». 

«Недавно его (танк ВСУ, — прим. URA.RU) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — заявил Витос, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такие действия осуществляются даже без маскировки и с минимальной дистанции до целей — украинские танки заходят в населенные пункты и открывают огонь по домам и другим строениям прямой наводкой.

По мнению Витоса, эти меры свидетельствуют о целенаправленных попытках украинских военных затруднить закрепление российских сил в освобожденном населенном пункте. Ранее, 12 сентября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над селом Новопетровское в Днепропетровской области в результате активных наступательных действий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные при отступлении наносят прямые удары по жилым домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не позволить российским военным закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос».  «Недавно его (танк ВСУ, — прим. URA.RU) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — заявил Витос, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такие действия осуществляются даже без маскировки и с минимальной дистанции до целей — украинские танки заходят в населенные пункты и открывают огонь по домам и другим строениям прямой наводкой. По мнению Витоса, эти меры свидетельствуют о целенаправленных попытках украинских военных затруднить закрепление российских сил в освобожденном населенном пункте. Ранее, 12 сентября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над селом Новопетровское в Днепропетровской области в результате активных наступательных действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...