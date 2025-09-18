Украинские военные при отступлении наносят прямые удары по жилым домам и подвалам в селе Новопетровское Днепропетровской области, чтобы не позволить российским военным закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты группировки войск «Восток» с позывным «Витос».
«Недавно его (танк ВСУ, — прим. URA.RU) просто загнали в населенный пункт и начали уничтожать дома, подвалы, чтобы нам негде было сесть», — заявил Витос, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такие действия осуществляются даже без маскировки и с минимальной дистанции до целей — украинские танки заходят в населенные пункты и открывают огонь по домам и другим строениям прямой наводкой.
По мнению Витоса, эти меры свидетельствуют о целенаправленных попытках украинских военных затруднить закрепление российских сил в освобожденном населенном пункте. Ранее, 12 сентября, Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над селом Новопетровское в Днепропетровской области в результате активных наступательных действий.
