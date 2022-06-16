Задержанный директор института УрФУ трогательно простился с женой. Видео

17 июня 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов пробудет в СИЗО как минимум до 8 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруга директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, отправленного под стражу, не смогла сдержать слез при объявлении решения суда. Шурманову, слушавшему вердикт без наручников, пришлось ее успокаивать, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. От общения с журналистами на выходе из здания женщина отказалась. Шурманов пробудет в СИЗО как минимум до 8 августа. Ему вменяют «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шурманова задержали утром 15 июня. А впервые силовики пришли к нему с обысками в апреле. Ранее источники агентства высказывали предположения, что следственные мероприятия связаны с возможными махинациями вокруг чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге. В суде сторона обвинения обосновала необходимость ареста Шурманова тем, что менеджер владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские» связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме того, было заявлено, что его дочь проживает во Франции. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Супруга директора института физкультуры и спорта УрФУ Евгения Шурманова, отправленного под стражу, не смогла сдержать слез при объявлении решения суда. Шурманову, слушавшему вердикт без наручников, пришлось ее успокаивать, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. От общения с журналистами на выходе из здания женщина отказалась. Шурманов пробудет в СИЗО как минимум до 8 августа. Ему вменяют «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Шурманова задержали утром 15 июня. А впервые силовики пришли к нему с обысками в апреле. Ранее источники агентства высказывали предположения, что следственные мероприятия связаны с возможными махинациями вокруг чемпионата мира по боксу-2019 в Екатеринбурге. В суде сторона обвинения обосновала необходимость ареста Шурманова тем, что менеджер владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские» связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме того, было заявлено, что его дочь проживает во Франции.