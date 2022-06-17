Автор поста пожаловался, что управляющая компания не реагирует на звонки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) во дворе дома №104 по улице Мира местные жители заметили крысу. Об этом горожане сообщили в паблике «ЧП в Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте».

«Пекарня травить своих крыс не хочет, „УК Пирс“ на звонки тоже не реагирует», — написал анонимный автор поста. «Какая откормленная. Хорошо питается, видать», — ответил в комментариях Александр Гурьянов.

«Это Рататуй», — прокомментировал Денис Протченко. «Ничего вы не смыслите во вкусной кухне, если есть крысы-мыши, значит вкусно очень», — также поделился мнением пользователь с ником Barista Barista.

По указанному адресу располагается дом-пекарня «Дон батонъ». В организацию, а также в ООО «УК Пирс» агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе (ХМАО) соседи пожаловались на жильцов, захламивших свою квартиру в многоквартирном доме по адресу Победы 8. Об этом сообщили в соцсетях.