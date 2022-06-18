В Нижневартовске мошенник выдавал себя за таксиста

Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».
«Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети.
Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов.
Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Нижневартовска, которая перевела более 40 тыс. рублей мошенникам. Они использовали схему с поддельным сайтом известной авиакомпании.