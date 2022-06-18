В Нижневартовске мошенник выдавал себя за таксиста

19 июня 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

В ХМАО мошенник выдавал себя за водителя, берущего попутных пассажиров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Нижневартовска, которая перевела более 40 тыс. рублей мошенникам. Они использовали схему с поддельным сайтом известной авиакомпании. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Нижневартовска, которая перевела более 40 тыс. рублей мошенникам. Они использовали схему с поддельным сайтом известной авиакомпании.