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В Нижневартовске мошенник выдавал себя за таксиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
В ХМАО мошенник выдавал себя за водителя, берущего попутных пассажиров Фото:

Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети.

Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов.

Ранее URA.RU рассказало о жительнице Нижневартовска, которая перевела более 40 тыс. рублей мошенникам. Они использовали схему с поддельным сайтом известной авиакомпании.

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Жительница Нижневартовска лишилась более 33 тыс. рублей, воспользовавшись приложением для поиска попутного автотранспорта. Таксист, предложивший поездку, оказался мошенником, сообщает группа «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». «Женщина неоднократно пользовалась услугами попутных перевозок через мобильное приложение. „Водитель“ направил пострадавшей ссылку, где она ввела все свои конфиденциальные данные. Ей пришло смс о снятии с ее счета более 33 тысяч рублей. „Водитель“ удалил сообщения и перестал выходить на связь», — сообщается в соцсети. Поняв, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицией Нижневартовска устанавливаются личности аферистов. Ранее URA.RU рассказало о жительнице Нижневартовска, которая перевела более 40 тыс. рублей мошенникам. Они использовали схему с поддельным сайтом известной авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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