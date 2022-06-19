Бойца Росгвардии из ХМАО наградили медалью «За отвагу»

Бойцы Росгвардии по ХМАО вернулись с Донбасса в полном составе Фото: департамент общественных и внешних связей ХМАО

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойца Росгвардии по ХМАО, который приехал с Донбасса, наградили медалью «За отвагу». Сотрудники группы спецподразделений СОБР и ОМОН успешно выполнили боевые задачи на территории Украины, вернувшись в полном составе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Бойцы спецподразделений СОБР и ОМОН Росгвардии по Югре участвовали в спецоперации с самого начала. Домой они вернулись в полном составе. За успешное выполнение задач по защите Донбасса четверо из них отмечены наградами. Одному из сотрудников указом президента РФ вручена медаль „За отвагу“. Также бойцы отмечены нагрудными знаками „Участника боевых действий“ и „За отличие в службе 2 степени“. Один из бойцов награжден медалью „За разминирование“», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по ХМАО.

Количество росгвардейцев из ХМАО, участвовавших в спецоперации, а также имена сотрудников, которых отметили наградами, ведомство не разглашает. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нижневартовска (ХМАО) Даниила Доможилкина наградили за участие в спецоперации на территории Украины. Сам Доможилкин от комментариев отказался — он продолжает проходить военную службу в рядах ВС РФ.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Ее целями, по словам президента России Владимира Путина, стали демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь жителям Донбасса.