Британский аналитик назвал мощнейшее оружие Путина против Запада

20 июня 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Самое мощное оружие Владимира Путина не в военном арсенале, считает аналитик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Самым мощным оружием президента РФ Владимира Путина будут беспорядки, которые могут начаться из-за проблем с продовольствием в мире. Такое мнение высказал британский эксперт по России из Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. «Самое мощное оружие Владимира Путина находится не в его военном арсенале. Это угроза миграции и беспорядки, вызванные нарушением поставок продовольствия в Африку и на Ближний Восток», — заявил Лукас британской газете Financial Times. Сообщается, что решением проблемы может стать проверка «свободы судоходства» со стороны западных военных кораблей, а также сопровождение торговых судов через Черное море. Но для этого нужно будет согласие Турции, которая контролирует морской путь через пролив Босфор, отмечает издание. Также есть риск эскалации, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН по открытию торговых путей в Черном море зашли в тупик. Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого оттуда нельзя вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшего зерна в украинских портах можно решить вывозом груза через другие территории. Он также пообещал не атаковать ВСУ во время разминирования портов. Путин назвал «блефом» заявления, что проблема с продовольственным кризисом возникла из-за того, что РФ якобы не дает вывезти зерно. По его словам, США и Европа принимали шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Самым мощным оружием президента РФ Владимира Путина будут беспорядки, которые могут начаться из-за проблем с продовольствием в мире. Такое мнение высказал британский эксперт по России из Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас. «Самое мощное оружие Владимира Путина находится не в его военном арсенале. Это угроза миграции и беспорядки, вызванные нарушением поставок продовольствия в Африку и на Ближний Восток», — заявил Лукас британской газете Financial Times. Сообщается, что решением проблемы может стать проверка «свободы судоходства» со стороны западных военных кораблей, а также сопровождение торговых судов через Черное море. Но для этого нужно будет согласие Турции, которая контролирует морской путь через пролив Босфор, отмечает издание. Также есть риск эскалации, пишет Financial Times. Издание со ссылкой на официальных лиц сообщает, что переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Турции и ООН по открытию торговых путей в Черном море зашли в тупик. Украина заминировала порты в Черном море, из-за этого оттуда нельзя вывезти зерно. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что продовольственный кризис из-за застрявшего зерна в украинских портах можно решить вывозом груза через другие территории. Он также пообещал не атаковать ВСУ во время разминирования портов. Путин назвал «блефом» заявления, что проблема с продовольственным кризисом возникла из-за того, что РФ якобы не дает вывезти зерно. По его словам, США и Европа принимали шаги, усугубившие ситуацию в продовольственном секторе. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины.