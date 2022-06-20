20 июня 2022

Лось-вандал разрушил тюменское кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
В Ишиме лось-вандал разрушил памятники на городском кладбище Фото:

Заблудившийся лось вышел на погост Ишима и разрушил там несколько ограждений могил и надгробий. Об этом URA.RU рассказал директор городского кладбища Леонид Смирнов. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на то, что неизвестные вандалы совершили налет на ишимское кладбище и учинили там разгром.

«Судя по всему, животное забрело на кладбище в первой половине июня. Лось как шел напролом — так и шел, сметая все на своем пути. Люди действительно подумали, что разрушения, учиненные на могилах — это дело рук людей. Но животное оставило после себя следы и кровь. На место происшествия приезжала полиция, сотрудники все осмотрели и пришли к такому же выводу. Что это именно лось», — сообщил Смирнов в разговоре с агентством.

Он добавил, что животное не было найдено. Сумма ущерба пока не установлена.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Ишима пожаловались на то, что вандалы разрушили местное кладбище: там были сломаны некоторые надгробия и ограждения. После инцидента ишимцы предложили установить на территории погоста камеры наружного видеонаблюдения.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Заблудившийся лось вышел на погост Ишима и разрушил там несколько ограждений могил и надгробий. Об этом URA.RU рассказал директор городского кладбища Леонид Смирнов. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на то, что неизвестные вандалы совершили налет на ишимское кладбище и учинили там разгром. «Судя по всему, животное забрело на кладбище в первой половине июня. Лось как шел напролом — так и шел, сметая все на своем пути. Люди действительно подумали, что разрушения, учиненные на могилах — это дело рук людей. Но животное оставило после себя следы и кровь. На место происшествия приезжала полиция, сотрудники все осмотрели и пришли к такому же выводу. Что это именно лось», — сообщил Смирнов в разговоре с агентством. Он добавил, что животное не было найдено. Сумма ущерба пока не установлена. Ранее URA.RU писало о том, что жители Ишима пожаловались на то, что вандалы разрушили местное кладбище: там были сломаны некоторые надгробия и ограждения. После инцидента ишимцы предложили установить на территории погоста камеры наружного видеонаблюдения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...