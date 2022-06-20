Лось-вандал разрушил тюменское кладбище

В Ишиме лось-вандал разрушил памятники на городском кладбище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заблудившийся лось вышел на погост Ишима и разрушил там несколько ограждений могил и надгробий. Об этом URA.RU рассказал директор городского кладбища Леонид Смирнов. Ранее местные жители пожаловались в соцсетях на то, что неизвестные вандалы совершили налет на ишимское кладбище и учинили там разгром.

«Судя по всему, животное забрело на кладбище в первой половине июня. Лось как шел напролом — так и шел, сметая все на своем пути. Люди действительно подумали, что разрушения, учиненные на могилах — это дело рук людей. Но животное оставило после себя следы и кровь. На место происшествия приезжала полиция, сотрудники все осмотрели и пришли к такому же выводу. Что это именно лось», — сообщил Смирнов в разговоре с агентством.

Он добавил, что животное не было найдено. Сумма ущерба пока не установлена.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Ишима пожаловались на то, что вандалы разрушили местное кладбище: там были сломаны некоторые надгробия и ограждения. После инцидента ишимцы предложили установить на территории погоста камеры наружного видеонаблюдения.