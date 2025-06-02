02 июня 2025

Известный американский телеведущий свел счеты с жизнью

Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой
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Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой в 54 года
Известный американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой в 54 года Фото:

Американский режиссер и телеведущий Джон Бренкус, известный как создатель и ведущий программы Sport Science, скончался в возрасте 54 лет. По информации зарубежных СМИ, причиной смерти стало самоубийство. 

«Ведущий программы Sport Science Джон Бренкус скончался после борьбы с депрессией», — сообщает портал Awful Announcing. Обстоятельства происшествия не раскрываются.

Джон Бренкус был шестикратным лауреатом премии «Эмми» и приобрел широкую известность благодаря передаче «Наука о спорте», в которой анализировались спортивные достижения с научной точки зрения. Его вклад в популяризацию науки среди спортивной аудитории отмечали коллеги и профессиональное сообщество в США.

Ранее стало известно, что американский актер кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы. Об этом сообщает RT. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве.

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Американский режиссер и телеведущий Джон Бренкус, известный как создатель и ведущий программы Sport Science, скончался в возрасте 54 лет. По информации зарубежных СМИ, причиной смерти стало самоубийство.  «Ведущий программы Sport Science Джон Бренкус скончался после борьбы с депрессией», — сообщает портал Awful Announcing. Обстоятельства происшествия не раскрываются. Джон Бренкус был шестикратным лауреатом премии «Эмми» и приобрел широкую известность благодаря передаче «Наука о спорте», в которой анализировались спортивные достижения с научной точки зрения. Его вклад в популяризацию науки среди спортивной аудитории отмечали коллеги и профессиональное сообщество в США. Ранее стало известно, что американский актер кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы. Об этом сообщает RT. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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