Известный американский телеведущий свел счеты с жизнью

Американский режиссер и телеведущий Джон Бренкус, известный как создатель и ведущий программы Sport Science, скончался в возрасте 54 лет. По информации зарубежных СМИ, причиной смерти стало самоубийство.
«Ведущий программы Sport Science Джон Бренкус скончался после борьбы с депрессией», — сообщает портал Awful Announcing. Обстоятельства происшествия не раскрываются.
Джон Бренкус был шестикратным лауреатом премии «Эмми» и приобрел широкую известность благодаря передаче «Наука о спорте», в которой анализировались спортивные достижения с научной точки зрения. Его вклад в популяризацию науки среди спортивной аудитории отмечали коллеги и профессиональное сообщество в США.
Ранее стало известно, что американский актер кино и озвучивания Джонатан Джосс погиб в результате стрельбы. Об этом сообщает RT. Полиция арестовала подозреваемого в убийстве.
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