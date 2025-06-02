Ермак призвал ввести санкции против РФ после переговоров в Стамбуле

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 2 июня выступил с резким заявлением в адрес России после завершения переговоров в Стамбуле и публикации полного текста меморандума, который российская сторона передала украинской делегации. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.
По словам Ермака, сейчас необходимо введение новых ограничительных мер против России. «Очень важны новые санкции сейчас», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он также обвинил Москву в нежелании прекращать огонь, подчеркнув: «Рациональность — это не о России».
В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. По заявлению руководителя российской делегации Владимира Мединского, Москва передала украинской стороне для рассмотрения меморандум, направленный на разрешение конфликта, а также выступила с инициативой о введении краткосрочного прекращения огня — на два-три дня — на отдельных участках линии соприкосновения. Участники переговоров также достигли договоренности о проведении обмена тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех», передает RT.
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