02 июня 2025

Ермак призвал ввести санкции против РФ после переговоров в Стамбуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ермак обвинил Москву в нежелании прекращать огонь
Ермак обвинил Москву в нежелании прекращать огонь Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 2 июня выступил с резким заявлением в адрес России после завершения переговоров в Стамбуле и публикации полного текста меморандума, который российская сторона передала украинской делегации. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

По словам Ермака, сейчас необходимо введение новых ограничительных мер против России. «Очень важны новые санкции сейчас», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он также обвинил Москву в нежелании прекращать огонь, подчеркнув: «Рациональность — это не о России».

В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. По заявлению руководителя российской делегации Владимира Мединского, Москва передала украинской стороне для рассмотрения меморандум, направленный на разрешение конфликта, а также выступила с инициативой о введении краткосрочного прекращения огня — на два-три дня — на отдельных участках линии соприкосновения. Участники переговоров также достигли договоренности о проведении обмена тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех», передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 2 июня выступил с резким заявлением в адрес России после завершения переговоров в Стамбуле и публикации полного текста меморандума, который российская сторона передала украинской делегации. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях. По словам Ермака, сейчас необходимо введение новых ограничительных мер против России. «Очень важны новые санкции сейчас», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он также обвинил Москву в нежелании прекращать огонь, подчеркнув: «Рациональность — это не о России». В Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. По заявлению руководителя российской делегации Владимира Мединского, Москва передала украинской стороне для рассмотрения меморандум, направленный на разрешение конфликта, а также выступила с инициативой о введении краткосрочного прекращения огня — на два-три дня — на отдельных участках линии соприкосновения. Участники переговоров также достигли договоренности о проведении обмена тяжелоранеными, тяжелобольными и военнослужащими в возрасте до 25 лет по принципу «всех на всех», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...