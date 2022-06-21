21 июня 2022

Пермский сенатор назвал процесс Депп-Херд ударом по культуре США

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Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, пушков алексей, пмэф-2016, екатерина грачева
Сенатор от Пермского края Пушков прокомментировал судебный процесс Джонни Деппа Фото:

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков охарактеризовал бракоразводный процесс американского актера Джонни Деппа с кинозвездой Эмбер Херд как мощный удар по традициям, сложившимся в американской культуре. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

Решение суда в пользу Деппа, по мнению Пушкова, выходит за рамки простого судебного решения. «Это поражение радикального феминизма с его официальной ненавистью к мужчинам, это мощный удар по презумпции виновности мужчин в отношениях с женщинами, которая давно утвердилась в новой американской ультралиберальной культуре», — заявил сенатор.

Пушков напомнил, что Эмбер Херд является активисткой движения METOO (хэштег #metoo подчеркивает осуждение сексуального насилия и домогательства). Он считает, что актриса была уверена, что суд выступит на ее стороне только из-за того, что Депп является белым гетеросексуалистом, поэтому осознанно пошла на клевету.

Ранее URA.RU сообщило, что сенатор Пушков удивился лицемерию Молдавии в вопросе оплаты за газ. Также он предрек раскол Евросоюза из-за Украины.

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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков охарактеризовал бракоразводный процесс американского актера Джонни Деппа с кинозвездой Эмбер Херд как мощный удар по традициям, сложившимся в американской культуре. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. Решение суда в пользу Деппа, по мнению Пушкова, выходит за рамки простого судебного решения. «Это поражение радикального феминизма с его официальной ненавистью к мужчинам, это мощный удар по презумпции виновности мужчин в отношениях с женщинами, которая давно утвердилась в новой американской ультралиберальной культуре», — заявил сенатор. Пушков напомнил, что Эмбер Херд является активисткой движения METOO (хэштег #metoo подчеркивает осуждение сексуального насилия и домогательства). Он считает, что актриса была уверена, что суд выступит на ее стороне только из-за того, что Депп является белым гетеросексуалистом, поэтому осознанно пошла на клевету. Ранее URA.RU сообщило, что сенатор Пушков удивился лицемерию Молдавии в вопросе оплаты за газ. Также он предрек раскол Евросоюза из-за Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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