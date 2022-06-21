Одна из пострадавших скончалась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в районе станции Кисегач грузовой поезд сбил двух женщин, переходивших железнодорожные пути. Одна из них погибла, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«По предварительной информации 22 июня около 10:00 на 2019 км пикет 6 вблизи станции Кисегач грузовым поездом № 2321 травмированы две женщины: пострадавшая 1953 года рождения скончалась, вторая пострадавшая 1958 года рождения направлена в больницу», — рассказали в пресс-службе.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия работает следователь Центральное МСУТ СК России