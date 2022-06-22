Илья Ким может пересесть из кресла директора департамента в замы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директору департамента жилищно-коммунального комплекса (ЖКК) и энергетики ХМАО Илье Кима после завершения реформы окружного правительства прочат кресло заместителя директора департамента строительства и ЖКК. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Уже официально объявлено, что директором департамента строительства и ЖКК назначен Григорий Невоструев. Ким может быть назначен его заместителем и отвечать как раз за блок жилищно-коммунального хозяйства. Возможно даже в ранге первого зама. Но тем не менее, это все равно будет рассматриваться как понижение», — считает инсайдер.

Сам Ким в беседе с URA.RU заявил, что считает разговоры о своем будущем преждевременными. «Я пока продолжаю находиться в прежней должности до момента объединения департаментов. А дальше все будет зависеть от принятых решений. Но я человек местный и готов продолжать работу на любой позиции, которую мне предложат», — сообщил чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что реформа правительства ХМАО затянется до конца лета. Ориентировочно лишь в августе будут сформированы новые департаменты строительства и ЖКК, а также департамент пространственного развития и архитектуры.