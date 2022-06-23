23 июня 2022

Россияне признали Екатеринбург одним из красивейших городов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, бц президент, ельцин центр, набережная рабочей молодежи, бц демидов
Более всего респондентам понравилась архитектура и улицы города Фото:

Екатеринбург вошел в десятку красивейших городов России. По мнению жителей, столица Урала выделяется красивой архитектурой, улицами, а также благоустроенными общественными местами. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта «Работа.ру».

«В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны. В Екатеринбурге более половины респондентов отмечают ухоженные улицы и красивую архитектуру города (40%), богатую природу и ландшафт города (22%), а также современные и благоустроенные общественные пространства (18%). Рейтинг самых красивых городов по мнению опрошенных возглавляет Санкт-Петербург, который набрал 51% голосов», — говорят данные аналитики.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а после него — Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. «Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%)», — резюмировали аналитики.

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Екатеринбург вошел в десятку красивейших городов России. По мнению жителей, столица Урала выделяется красивой архитектурой, улицами, а также благоустроенными общественными местами. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта «Работа.ру». «В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны. В Екатеринбурге более половины респондентов отмечают ухоженные улицы и красивую архитектуру города (40%), богатую природу и ландшафт города (22%), а также современные и благоустроенные общественные пространства (18%). Рейтинг самых красивых городов по мнению опрошенных возглавляет Санкт-Петербург, который набрал 51% голосов», — говорят данные аналитики. На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а после него — Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. «Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%)», — резюмировали аналитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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