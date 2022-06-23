Россияне признали Екатеринбург одним из красивейших городов РФ

Екатеринбург вошел в десятку красивейших городов России. По мнению жителей, столица Урала выделяется красивой архитектурой, улицами, а также благоустроенными общественными местами. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта «Работа.ру».
«В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны. В Екатеринбурге более половины респондентов отмечают ухоженные улицы и красивую архитектуру города (40%), богатую природу и ландшафт города (22%), а также современные и благоустроенные общественные пространства (18%). Рейтинг самых красивых городов по мнению опрошенных возглавляет Санкт-Петербург, который набрал 51% голосов», — говорят данные аналитики.
На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а после него — Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. «Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%)», — резюмировали аналитики.
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Екатеринбург вошел в десятку красивейших городов России. По мнению жителей, столица Урала выделяется красивой архитектурой, улицами, а также благоустроенными общественными местами. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта «Работа.ру». «В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны. В Екатеринбурге более половины респондентов отмечают ухоженные улицы и красивую архитектуру города (40%), богатую природу и ландшафт города (22%), а также современные и благоустроенные общественные пространства (18%). Рейтинг самых красивых городов по мнению опрошенных возглавляет Санкт-Петербург, который набрал 51% голосов», — говорят данные аналитики. На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а после него — Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. «Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%)», — резюмировали аналитики.