Россияне признали Екатеринбург одним из красивейших городов РФ

Более всего респондентам понравилась архитектура и улицы города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург вошел в десятку красивейших городов России. По мнению жителей, столица Урала выделяется красивой архитектурой, улицами, а также благоустроенными общественными местами. Об этом URA.RU сообщили аналитики сайта «Работа.ру».

«В опросе приняли участие более 2000 пользователей сервиса из всех регионов страны. В Екатеринбурге более половины респондентов отмечают ухоженные улицы и красивую архитектуру города (40%), богатую природу и ландшафт города (22%), а также современные и благоустроенные общественные пространства (18%). Рейтинг самых красивых городов по мнению опрошенных возглавляет Санкт-Петербург, который набрал 51% голосов», — говорят данные аналитики.

На первом месте рейтинга оказался Санкт-Петербург, а после него — Москва, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Владивосток. «Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%)», — резюмировали аналитики.