В Ханты-Мансийске депутаты решили создать музей скульптур

24 июня 2022 в 23:11 Размер текста - 17 +

Скульптуры советского времени планируется собрать на одной площадке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Ханты-Мансийска планируют организовать музей скульптур прошлых лет на площадке у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Об этом написал в своем telegram-канале мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. «При участии депутатского корпуса, общественности, планируем организовать музей скульптур под открытым небом на площадке у Стелы «Первооткрывателям земли Югорской», — сообщает глава Ханты-Мансийска. Ряшин сообщил, что скульптурные композиции прошлых лет, которые после реконструкции так и не вернулись на свои места и хранятся на территории предприятий, могут быть собраны в одном месте. Это место может стать не только экспозицией исторических скульптур, но и выставочным пространством, площадкой для демонстрации советских фильмов, а также использоваться как творческое пространство. Ранее URA.RU рассказало об открытии скульптурной композиции «Герои Самотлора». Открытие прошло в День России в Нижневартовске. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутаты Ханты-Мансийска планируют организовать музей скульптур прошлых лет на площадке у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Об этом написал в своем telegram-канале мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. «При участии депутатского корпуса, общественности, планируем организовать музей скульптур под открытым небом на площадке у Стелы «Первооткрывателям земли Югорской», — сообщает глава Ханты-Мансийска. Ряшин сообщил, что скульптурные композиции прошлых лет, которые после реконструкции так и не вернулись на свои места и хранятся на территории предприятий, могут быть собраны в одном месте. Это место может стать не только экспозицией исторических скульптур, но и выставочным пространством, площадкой для демонстрации советских фильмов, а также использоваться как творческое пространство. Ранее URA.RU рассказало об открытии скульптурной композиции «Герои Самотлора». Открытие прошло в День России в Нижневартовске.