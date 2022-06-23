23 июня 2022

В Ханты-Мансийске депутаты решили создать музей скульптур

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, музей скульптуры лом, скульптура из металла
Скульптуры советского времени планируется собрать на одной площадке Фото:

Депутаты Ханты-Мансийска планируют организовать музей скульптур прошлых лет на площадке у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Об этом написал в своем telegram-канале мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

«При участии депутатского корпуса, общественности, планируем организовать музей скульптур под открытым небом на площадке у Стелы «Первооткрывателям земли Югорской», — сообщает глава Ханты-Мансийска.

Ряшин сообщил, что скульптурные композиции прошлых лет, которые после реконструкции так и не вернулись на свои места и хранятся на территории предприятий, могут быть собраны в одном месте. Это место может стать не только экспозицией исторических скульптур, но и выставочным пространством, площадкой для демонстрации советских фильмов, а также использоваться как творческое пространство.

Ранее URA.RU рассказало об открытии скульптурной композиции «Герои Самотлора». Открытие прошло в День России в Нижневартовске.

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Депутаты Ханты-Мансийска планируют организовать музей скульптур прошлых лет на площадке у стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Об этом написал в своем telegram-канале мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин. «При участии депутатского корпуса, общественности, планируем организовать музей скульптур под открытым небом на площадке у Стелы «Первооткрывателям земли Югорской», — сообщает глава Ханты-Мансийска. Ряшин сообщил, что скульптурные композиции прошлых лет, которые после реконструкции так и не вернулись на свои места и хранятся на территории предприятий, могут быть собраны в одном месте. Это место может стать не только экспозицией исторических скульптур, но и выставочным пространством, площадкой для демонстрации советских фильмов, а также использоваться как творческое пространство. Ранее URA.RU рассказало об открытии скульптурной композиции «Герои Самотлора». Открытие прошло в День России в Нижневартовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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