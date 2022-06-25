У многих музыкант ассоциируется с беззаботной юностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители Челябинской области публикуют в социальных сетях стихи собственного сочинения, посвященные певцу Юрию Шатунову, прощание с которым проходит сегодня в Москве. Молодость многих южноуральцев тесно связана с его творчеством.

«Играет кассетник „Розовый вечер“. Ребята кричат: громкости дай. Друзья и портвейн, девичьи плечи…„Белые розы“, гитара и май. […] Большая часть, увы, позади. Вижу во снах лишь — юность, тот май. Уходят друзья, подруги мои. Юра теперь… легенда, прощай!» — пишет пользователь Сергей Ахмедьянов в паблике «Аша Vкурсе».

Еще одна участница паблика приводит стихи автора Ирины Дороховой, написанные в день гибели музыканта: «Сегодня по тебе рыдает вся страна… На небе загорелась новая звезда… Ты человек — легенда, ты кумир!!! Тобою очарован целый мир!!! Но глупые снежинки больше не летят, ты больше не увидишь розовый закат..... И лишь седая ночь укутает любя, и розы всего мира будут у тебя!!! Ты человек — легенда, ты — звезда!!! И по тебе скорбит Россия вся… Как будто часть души у нас забрали, родного человека потеряли».

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня, когда его перевозила машина скорой помощи. У музыканта случился обширный инфаркт. Он умер в возрасте 48 лет.