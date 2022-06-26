Организатора похищения в центре Екатеринбурга отправили в колонию

Приговор вынесли 27 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Организатора похищения мужчины на улице Шейнкмана в Екатеринбурге приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что похищенный в 2020 году мужчина жил в автосервисе, который собирались выкупить и начать на его месте стройку.

Организатором похищения выступил руководитель частного охранного предприятия города. По его заданию летом 2020 года двое бойцов приехали к потерпевшему, силой посадили его в машину, увезли за город, где долго избивали. После обращения в полицию похитители испугались наказания и отпустили мужчину. Осенью того же года им вынесли приговоры.

Сам руководитель ЧОПа, организовавший похищение, был заинтересован, чтобы участок, где жил похищенный, выкупили как можно скорее. Он должен будет выплатить потерпевшему полмиллиона рублей.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области