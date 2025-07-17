17 июля 2025

Дорогой британский кроссовер обнаружили в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Bentley Bentayga
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на авто начинается от 25 миллионов рублей
Цена на авто начинается от 25 миллионов рублей Фото:

На парковке возле одного из домов в Екатеринбурге был замечен стильный и дорогой кроссовер Bentley. Модель Bentyaga является машиной класса «суперлюкс», а цены на него стартуют от 25 миллионов рублей. Фотографией британского авто поделились в telegram-канале shashki ekb.

Модель начала выпускаться с 2015 года. В Bentayga доступны различные двигатели, включая 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом и 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 301 км/ч. Салон авто оформляется индивидуально под заказчика, поэтому внутри могут использоваться редкие виды древесины, камни, алькантара и многое другое.

Ранее в Екатеринбурге уже не раз замечали дорогие автомобили. На улицах города появлялись колонны из Rolls-Royce и Mercedes-Benz, а также крайне редкую модель Mercedes SLS AMG GT Final Edition.

Фото:

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На парковке возле одного из домов в Екатеринбурге был замечен стильный и дорогой кроссовер Bentley. Модель Bentyaga является машиной класса «суперлюкс», а цены на него стартуют от 25 миллионов рублей. Фотографией британского авто поделились в telegram-канале shashki ekb. Модель начала выпускаться с 2015 года. В Bentayga доступны различные двигатели, включая 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом и 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 301 км/ч. Салон авто оформляется индивидуально под заказчика, поэтому внутри могут использоваться редкие виды древесины, камни, алькантара и многое другое. Ранее в Екатеринбурге уже не раз замечали дорогие автомобили. На улицах города появлялись колонны из Rolls-Royce и Mercedes-Benz, а также крайне редкую модель Mercedes SLS AMG GT Final Edition.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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