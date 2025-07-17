На парковке возле одного из домов в Екатеринбурге был замечен стильный и дорогой кроссовер Bentley. Модель Bentyaga является машиной класса «суперлюкс», а цены на него стартуют от 25 миллионов рублей. Фотографией британского авто поделились в telegram-канале shashki ekb.
Модель начала выпускаться с 2015 года. В Bentayga доступны различные двигатели, включая 6,0-литровый W12 с двойным турбонаддувом и 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Кроссовер способен разгоняться до 100 километров в час за 4 секунды и развивать максимальную скорость 301 км/ч. Салон авто оформляется индивидуально под заказчика, поэтому внутри могут использоваться редкие виды древесины, камни, алькантара и многое другое.
Ранее в Екатеринбурге уже не раз замечали дорогие автомобили. На улицах города появлялись колонны из Rolls-Royce и Mercedes-Benz, а также крайне редкую модель Mercedes SLS AMG GT Final Edition.
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