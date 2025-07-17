17 июля 2025

Екатеринбуржца осудят за донаты команде Навального*

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый оформил ежемесячный автоплатеж на счет ФБК*
Обвиняемый оформил ежемесячный автоплатеж на счет ФБК* Фото:

В Екатеринбурге предстанет перед судом мужчина, финансировавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) по призыву команды Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Подсудимый оформил ежемесячный автоматический платеж и в дальнейшем систематически предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности ФБК*», — пояснили в инстанции. Поддержать организацию мужчина решил после просмотра видео на YouTube-канале «Алексей Навальный»*, авторы которого организовали сбор средств.

Донатера обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Заседание по его делу назначено на 24 июля в Железнодорожном райсуде.

*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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В Екатеринбурге предстанет перед судом мужчина, финансировавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) по призыву команды Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Подсудимый оформил ежемесячный автоматический платеж и в дальнейшем систематически предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности ФБК*», — пояснили в инстанции. Поддержать организацию мужчина решил после просмотра видео на YouTube-канале «Алексей Навальный»*, авторы которого организовали сбор средств. Донатера обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Заседание по его делу назначено на 24 июля в Железнодорожном райсуде. *ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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