Екатеринбуржца осудят за донаты команде Навального*

В Екатеринбурге предстанет перед судом мужчина, финансировавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России) по призыву команды Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Подсудимый оформил ежемесячный автоматический платеж и в дальнейшем систематически предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности ФБК*», — пояснили в инстанции. Поддержать организацию мужчина решил после просмотра видео на YouTube-канале «Алексей Навальный»*, авторы которого организовали сбор средств.
Донатера обвинили по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Заседание по его делу назначено на 24 июля в Железнодорожном райсуде.
*ФБК признана экстремистской организацией и запрещена в РФ
*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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