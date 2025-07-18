Свердловчанка взыскала с завода более 800 тысяч за травму колена

В Серове (Свердловская область) местная жительница взыскала 829 тысяч рублей с завода, на котором получила тяжелую травму колена во время работы. Женщина запуталась в утепляющем материале, висящем в дверном проеме, и упала на землю, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«После несчастного случая Ольга около полугода находилась на лечении, и до сих пор передвигаться может только с тростью и бандажом, все еще испытывает боль», — пояснили там. В ходе расследования виновным признали гендиректора организации «Сигнал».
Пострадавшая обратилась в Серовский райсуд с требованием взыскать с завода 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд согласился с ней частично, оценив ущерб и расходы на юриста в 479 тысяч рублей.
Обе стороны обжаловали решение. После этого женщина настаивала на увеличении компенсации морального вреда до 800 тысяч рублей, указывая, что после травмы она не может найти работу. Представители завода утверждали, что травма произошла не на рабочем месте: по их версии, сотрудница отправилась на силовую станцию по собственной инициативе. В итоге Свердловский облсуд взыскал с предприятия в пользу женщины 829 тысяч рублей.
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