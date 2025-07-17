Сирены прозвучали утром
В Екатеринбурге утром 18 июля жители Уралмаша услышали громкий вой сирен. Сигнал прозвучал недалеко от воинской части, рассказал читатель URA.RU.
«Проснулись от воя сирены, длившегося несколько минут», — сказала собеседница. Она проживает в одном из домов на проспекте Космонавтов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что на территории воинской части проводили проверку системы оповещения для военнослужащих.
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