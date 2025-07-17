17 июля 2025

Вой сирен раздался в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены прозвучали утром
Сирены прозвучали утром Фото:

В Екатеринбурге утром 18 июля жители Уралмаша услышали громкий вой сирен. Сигнал прозвучал недалеко от воинской части, рассказал читатель URA.RU.

«Проснулись от воя сирены, длившегося несколько минут», — сказала собеседница. Она проживает в одном из домов на проспекте Космонавтов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что на территории воинской части проводили проверку системы оповещения для военнослужащих.

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В Екатеринбурге утром 18 июля жители Уралмаша услышали громкий вой сирен. Сигнал прозвучал недалеко от воинской части, рассказал читатель URA.RU. «Проснулись от воя сирены, длившегося несколько минут», — сказала собеседница. Она проживает в одном из домов на проспекте Космонавтов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ЦВО. Там пояснили, что на территории воинской части проводили проверку системы оповещения для военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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