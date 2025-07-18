В Каменске-Уральском (Свердловская область) сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину, который набросился с ножом на 40-летнюю женщину. Нападавшим оказался 36-летний токарь из соседнего села Черемхово, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«На поиски предполагаемого преступника был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Розыскные мероприятия возглавлял лично начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Взяли злодея по месту жительства в доме барачного типа», — сказал полковник Горелых. У мужчины нашли вещи в крови, которые он собирался постирать.
По словам пресс-секретаря, задержанный во всем признался, но объяснить свой поступок не смог. «На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось», — добавил он.
Следователи регионального СУ СКР завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В пресс-службе ведомства пояснили, что вскоре фигуранту изберут меру пресечения. На данный момент правоохранители проводят расследование.
О нападении стало известно в начале июля. Обвиняемый нанес женщине более десяти ударов ножом в живот, грудь и шею. Скорую ей вызвал проезжающий мимо водитель, который спугнул нападавшего. Пострадавшей провели операцию, провели курс восстановления и выписали домой.
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