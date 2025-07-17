В поезде 526С, который следует из Новороссийска в Екатеринбург, пассажиры жалуются на ужасные условия поездки. В вагонах не убирают мусор, везде грязь, а также не работает кондиционер. Свои жалобы пассажиры публикуют в Telegram.
«Первый раз решили поехать на поезде. Ехали с детьми в этом кошмаре. А ведь билеты тоже не дешевые, возят как будто не людей, а скот какой-то», — передает слова пассажиров telegram-канал «Осторожно, новости».
На ситуацию обратили внимание в Уральской транспортной прокуратуре. «Выявлена публикация о ненадлежащем санитарном состоянии пассажирского поезда следующего сообщением Новороссийск-Екатеринбург. Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия».
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