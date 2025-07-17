17 июля 2025

Пассажиры поезда до Екатеринбурга пожаловались на ужасные условия. Видео

Пассажиры поезда Новороссийск — Екатеринбург жалуются на антисанитарию и грязь
© Служба новостей «URA.RU»
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В поезде не убирались в течение всей поездки (архивное фото)
В поезде не убирались в течение всей поездки (архивное фото) Фото:

В поезде 526С, который следует из Новороссийска в Екатеринбург, пассажиры жалуются на ужасные условия поездки. В вагонах не убирают мусор, везде грязь, а также не работает кондиционер. Свои жалобы пассажиры публикуют в Telegram.

«Первый раз решили поехать на поезде. Ехали с детьми в этом кошмаре. А ведь билеты тоже не дешевые, возят как будто не людей, а скот какой-то», — передает слова пассажиров telegram-канал «Осторожно, новости».

На ситуацию обратили внимание в Уральской транспортной прокуратуре. «Выявлена публикация о ненадлежащем санитарном состоянии пассажирского поезда следующего сообщением Новороссийск-Екатеринбург. Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия».

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В поезде 526С, который следует из Новороссийска в Екатеринбург, пассажиры жалуются на ужасные условия поездки. В вагонах не убирают мусор, везде грязь, а также не работает кондиционер. Свои жалобы пассажиры публикуют в Telegram. «Первый раз решили поехать на поезде. Ехали с детьми в этом кошмаре. А ведь билеты тоже не дешевые, возят как будто не людей, а скот какой-то», — передает слова пассажиров telegram-канал «Осторожно, новости». На ситуацию обратили внимание в Уральской транспортной прокуратуре. «Выявлена публикация о ненадлежащем санитарном состоянии пассажирского поезда следующего сообщением Новороссийск-Екатеринбург. Уральской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой по данному факту организованы надзорные мероприятия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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