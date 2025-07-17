17 июля 2025

На Пермском тракте перекроют съезд в свердловский город. Фото

Съезд в Нижние Серги перекроют из-за ремонта дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги продлится три дня
Ремонт дороги продлится три дня Фото:

На Пермском тракте с 21 по 24 июля будет проходить капитальный ремонт дороги, из-за чего съезд в Нижние Серги будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автодороге Р-242 км 285 — км 286 съезд из г. Екатеринбург в г. Нижние Серги будет перекрыт с 21.07.2025 по 24.07.2025. Разворотная петля находится на км 284», — заявили дорожники. 

Водителей призвали заранее составить и перестроить свои маршруты. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.

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На Пермском тракте с 21 по 24 июля будет проходить капитальный ремонт дороги, из-за чего съезд в Нижние Серги будет перекрыт. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «В связи с проведением работ в рамках капитального ремонта на автодороге Р-242 км 285 — км 286 съезд из г. Екатеринбург в г. Нижние Серги будет перекрыт с 21.07.2025 по 24.07.2025. Разворотная петля находится на км 284», — заявили дорожники.  Водителей призвали заранее составить и перестроить свои маршруты. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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