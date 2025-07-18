Раскрыты подробности дела экс-депутата, задержанного спецназом в Дегтярске

Бывшего депутата гордумы Дегтярска (Свердловская область) Илью Хисамова обвиняют в даче взятки суммой 185 тысяч рублей. Подробности уголовного дела стали известны в суде, где Хисамову избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU.
По версии следствия, Хисамов якобы занимался покровительством местного индивидуального предпринимателя по фамилии Медведев. В пользу последнего он якобы и передал взятку начальнику УЖКХ Дегтярска Игорю Капустнику, считает следствие.
По данным агентства, Медведев тоже был задержан. Но позже его отпустили после допроса. Был ли задержан Капустник, доподлинно неизвестно. Вероятно, он дал показания на Хисамова.
Сам Хисамов свою вину отрицает. Его задержали 17 июля вместе с другом Антоном Наумовым (вероятно, стал свидетелем). Следствие просит отправить Илью под стражу, поскольку он якобы может скрыться. Защита Хисамова просит избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
По другим данным, Хисамов якобы может быть связан с бывшим мэром Дегтярска Вадимом Пильниковым, которого ранее осудили за взятку. По неофициальным данным, Хисамов якобы делал «грязную работу» для Пильникова: заставлял коммерсантов платить деньги (тех, кто отказывался, якобы избивали), говорил источник. Защита и сам Хисамов опровергают эти сведения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!