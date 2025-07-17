17 июля 2025

Медики раскрыли состояние свердловчанки, которую жестоко изрезал мигрант. Фото

В Каменске-Уральском женщину, которую изрезал мигрант, выписали из больницы
© Служба новостей «URA.RU»
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У пострадавшей нашли две глубокие раны
У пострадавшей нашли две глубокие раны Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) медики провели операцию 40-летней женщине, на которую набросился мигрант и нанес более десяти ударов ножом в живот, грудь и шею. Пострадавшей ушили все раны и выписали домой, рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость. К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча», — пояснили в ведомстве.

О нападении стало известно в начале июля. Сейчас нападавшего ищут силовики, которых подняли по тревоге. К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин, запросивший доклад о расследовании дела.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) медики провели операцию 40-летней женщине, на которую набросился мигрант и нанес более десяти ударов ножом в живот, грудь и шею. Пострадавшей ушили все раны и выписали домой, рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Хирурги выполнили диагностическую лапаротомию, чтобы осмотреть брюшную полость. К счастью, жизненно важные органы оказались не задеты. Две глубокие раны находились в области шеи, спины, боковой стенки грудной клетки, а также перерезанной оказалась вена левого плеча», — пояснили в ведомстве. О нападении стало известно в начале июля. Сейчас нападавшего ищут силовики, которых подняли по тревоге. К делу подключился глава СКР Александр Бастрыкин, запросивший доклад о расследовании дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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