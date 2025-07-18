В Екатеринбург доставили уникальные и самые хрупкие экспонаты в мире. Фото

В Екатеринбурге открывается выставка стеклоделия «Отражения веков»
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка будет работать до 14 сентября
Выставка будет работать до 14 сентября Фото:

В Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) приехали самые хрупкие экспонаты в мире. С 19 июля посетители смогут увидеть более трехсот стекольных произведений второй половины XVIII начала XX века, среди которых есть посуда с алмазными гранями, золотой и серебряной росписью, созданная для императорского двора и знати. Что интересного можно увидеть на выставке «Отражения веков» — рассмотрело URA.RU.

В музее представлены произведения, созданные Императорским стеклянным заводом. Также есть продукция частных предприятий — Никольско-Бахметевского хрустального завода, завода Орлова, хрустального завода Болотиных, мастерской Семечкина и Теребенева, заводов Альбрехта Ликфельда и Мальцовых и других.

Среди экспонатов можно найти посуду с портретами
Среди экспонатов можно найти посуду с портретами
Фото:

В первом разделе посетители смогут найти посуду, которую использовала знать. Здесь можно проследить, что особой популярностью пользовались кубки и штофы с портретами монархов, двуглавого орла и вензелей. Во втором разделе представлена посуда со сдержанным декором, становится заметно, что массово начинают производить кувшины, бокалы, фужеры, рюмки и стаканы. Заключительный раздел посвящен художественному цветному стеклу с асимметрией, эмалью и росписью золотом.

К экспонатам проявляли особое трепетное внимание, ведь стекло — очень хрупкий материал, тем более когда ему около двух сотен лет. «У стекла есть уже какие-то временные изменения, небольшие трещины и так далее, в экспозиции представлены, в том числе, и предметы после реставрации, а реставрация стекла это, как правило, склейка. К этим вещам было вдвойне более внимательное отношение при осуществлении логистики, перевозки, упаковки. Мы упаковываем предметы из тонкого и бесцветного стекла, с росписью, цветной эмалью — она крайне податлива к механическим воздействиям. Для нас даже царапина неприемлема», — пояснили представители Омского музея изобразительных искусств. Также из своих собраний экспонаты представили ЕМИИ и Пермская художественная галерея. 

Выставка будет работать с 19 июля по 14 сентября. Ее можно найти на первом этаже Музея ИЗО. 

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В Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) приехали самые хрупкие экспонаты в мире. С 19 июля посетители смогут увидеть более трехсот стекольных произведений второй половины XVIII — начала XX века, среди которых есть посуда с алмазными гранями, золотой и серебряной росписью, созданная для императорского двора и знати. Что интересного можно увидеть на выставке « Отражения веков» — рассмотрело URA.RU. В музее представлены произведения, созданные Императорским стеклянным заводом. Также есть продукция частных предприятий — Никольско-Бахметевского хрустального завода, завода Орлова, хрустального завода Болотиных, мастерской Семечкина и Теребенева, заводов Альбрехта Ликфельда и Мальцовых и других. В первом разделе посетители смогут найти посуду, которую использовала знать. Здесь можно проследить, что особой популярностью пользовались кубки и штофы с портретами монархов, двуглавого орла и вензелей. Во втором разделе представлена посуда со сдержанным декором, становится заметно, что массово начинают производить кувшины, бокалы, фужеры, рюмки и стаканы. Заключительный раздел посвящен художественному цветному стеклу с асимметрией, эмалью и росписью золотом. К экспонатам проявляли особое трепетное внимание, ведь стекло — очень хрупкий материал, тем более когда ему около двух сотен лет. « У стекла есть уже какие-то временные изменения, небольшие трещины и так далее, в экспозиции представлены, в том числе, и предметы после реставрации, а реставрация стекла — это, как правило, склейка. К этим вещам было вдвойне более внимательное отношение при осуществлении логистики, перевозки, упаковки. Мы упаковываем предметы из тонкого и бесцветного стекла, с росписью, цветной эмалью — она крайне податлива к механическим воздействиям. Для нас даже царапина неприемлема» , — пояснили представители Омского музея изобразительных искусств. Также из своих собраний экспонаты представили ЕМИИ и Пермская художественная галерея.  Выставка будет работать с 19 июля по 14 сентября. Ее можно найти на первом этаже Музея ИЗО. 
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