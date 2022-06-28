28 июня 2022

ФСБ отрабатывает под Челябинском ликвидацию террористов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Антитеррористические учения в Челябинской области будут идти 29 и 30 июня Фото:

Отработка операций по пресечению террористических актов на предприятиях топливно-энергетического комплекса проходит на базе Аргаяшской ТЭЦ в Челябинской области. Об этом 29 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В процессе отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на Аргаяшской ТЭЦ. Участники командно-штабных учений (КШУ) при изучении обстановки получают и выполняют вводные задачи, действия их оценивает начальник УФСБ по Челябинской области, генерал-лейтенант Дмитрий Иванов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что командно-штабное учение «Молния — 2022» проводится 29 и 30 июня в соответствии с планом, утвержденным директором ФСБ России. Участвуют в нем сотрудники и техника региональных подразделений ФСБ, МВД, СКР и МЧС, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Отработка операций по пресечению террористических актов на предприятиях топливно-энергетического комплекса проходит на базе Аргаяшской ТЭЦ в Челябинской области. Об этом 29 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ. «В процессе отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на Аргаяшской ТЭЦ. Участники командно-штабных учений (КШУ) при изучении обстановки получают и выполняют вводные задачи, действия их оценивает начальник УФСБ по Челябинской области, генерал-лейтенант Дмитрий Иванов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что командно-штабное учение «Молния — 2022» проводится 29 и 30 июня в соответствии с планом, утвержденным директором ФСБ России. Участвуют в нем сотрудники и техника региональных подразделений ФСБ, МВД, СКР и МЧС, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...