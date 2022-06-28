Антитеррористические учения в Челябинской области будут идти 29 и 30 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отработка операций по пресечению террористических актов на предприятиях топливно-энергетического комплекса проходит на базе Аргаяшской ТЭЦ в Челябинской области. Об этом 29 июня сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В процессе отрабатываются вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении условного террористического акта на Аргаяшской ТЭЦ. Участники командно-штабных учений (КШУ) при изучении обстановки получают и выполняют вводные задачи, действия их оценивает начальник УФСБ по Челябинской области, генерал-лейтенант Дмитрий Иванов», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что командно-штабное учение «Молния — 2022» проводится 29 и 30 июня в соответствии с планом, утвержденным директором ФСБ России. Участвуют в нем сотрудники и техника региональных подразделений ФСБ, МВД, СКР и МЧС, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области