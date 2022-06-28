Жители ЯНАО собирают продукты для приехавших из Украины беженцев

Для нуждающихся из Донбасса и Украины людей собирают продукты длительного срока хранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Жителям Донбасса и Украины, которым пришлось бежать в Россию из-за обстрелов со стороны ВСУ, собирают продукты питания длительного хранения. Как рассказали URA.RU в управлении социальной защиты населения администрации Ноябрьска, сбор проходит в пункте гуманитарной помощи «Лавка Добра».

«На сегодняшний день нам требуются продукты длительного срока хранения: крупы, макаронные изделия, растительное масло, консервы, сахар, соль, мука и прочее. Сейчас проходит неделя благотворительности. Для тех приезжих граждан, которые нуждаются в продуктах, формируются и выдаются наборы», — рассказали там.

В «Лавку Добра» за помощью обратилось более 50 граждан из Донецкой, Луганской, Херсонской и Одесской области, которые прибыли в Ноябрьск. Также в пункте гуманитарной помощи востребованы средства личной гигиены и бытовой химии, постельное белье и полотенца.

Ранее сообщалось, что студенты и преподаватели из Губкинского отправили жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Активисты собрали в помощь населению Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания.

Многие жители Донбасса и Украины вынуждены были бежать в Россию из-за вынужденной спецоперации на украинской территории по демилитаризации и денацификации страны. Глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что действия со стороны России не несут оккупационных целей.