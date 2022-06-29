29 июня 2022

Путин: никакого теракта в Кременчуге не было

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Путин исключил возможность ударов РФ по гражданским объектам на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В торговом центре Кременчуга не было никакого теракта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.

«Нет там никакого теракта. Ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. Киев получает оружие от США, Великобритании и стран Евросоюза в связи со спецоперацией РФ, которая проходит с 24 февраля.

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В торговом центре Кременчуга не было никакого теракта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. «Нет там никакого теракта. Ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. Киев получает оружие от США, Великобритании и стран Евросоюза в связи со спецоперацией РФ, которая проходит с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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