Путин: никакого теракта в Кременчуге не было

В торговом центре Кременчуга не было никакого теракта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин.
«Нет там никакого теракта. Ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. Киев получает оружие от США, Великобритании и стран Евросоюза в связи со спецоперацией РФ, которая проходит с 24 февраля.
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В торговом центре Кременчуга не было никакого теракта, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданским объектам. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин. «Нет там никакого теракта. Ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам Каспийского саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Ранее Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам с поставками из стран Запада, расположенном в украинском городе Кременчуг. Детонация боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре города, объясняли в Минобороны России. Киев получает оружие от США, Великобритании и стран Евросоюза в связи со спецоперацией РФ, которая проходит с 24 февраля.