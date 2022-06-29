29 июня 2022

Новый посол Конго в РФ начнет работу с визита в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, чиновник, бизнесмен, социальная дистанция, иннопром 2021
Новый посол ДР Конго в РФ начнет работу в должности с посещения «Иннопрома-2022» Фото:

Новый посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби посетит международную промышленную выставку «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, которая пройдет с 4 по 7 июля. Организатором визита делегации выступает компания «РосСпецСплав — Группа МидЮрал». Представители ДРК также проведут встречи с региональным правительством.

«Послу и советнику Конго будут широко представлены промышленный потенциал Свердловской области и возможности внешнеэкономического взаимодействия. Также в программе запланированы мероприятия, которые познакомят наших гостей с историей города, его культурой и туристической привлекательностью», — сказали URA.RU в пресс-службе «РосСпецСплав — Группа МидЮрал».

Визит станет возобновлением оффлайн-взаимодействия компании с Конго после периода пандемии коронавируса. Компания взаимодействовала с Конго в рамках внешнеэкономической деятельности с 2015 года.

В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Новый посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби посетит международную промышленную выставку «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, которая пройдет с 4 по 7 июля. Организатором визита делегации выступает компания «РосСпецСплав — Группа МидЮрал». Представители ДРК также проведут встречи с региональным правительством. «Послу и советнику Конго будут широко представлены промышленный потенциал Свердловской области и возможности внешнеэкономического взаимодействия. Также в программе запланированы мероприятия, которые познакомят наших гостей с историей города, его культурой и туристической привлекательностью», — сказали URA.RU в пресс-службе «РосСпецСплав — Группа МидЮрал». Визит станет возобновлением оффлайн-взаимодействия компании с Конго после периода пандемии коронавируса. Компания взаимодействовала с Конго в рамках внешнеэкономической деятельности с 2015 года. В 2021 году «Иннопром» прошел с 5 по 8 июля в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений доступ на форум получили только представители власти и бизнеса. Открытие выставки посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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