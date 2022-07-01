В Госдуме напомнили об изменениях, вступающих в силу в июле

Срок оформления паспорта сократится вдвое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России можно будет посещать поликлиники без бумажного полиса, также сократится срок оформления паспорта, напомнили в Госдуме. В июле увеличатся тарифы на услуги ЖКХ.

Должники смогут сохранить прожиточный минимум от списания в случае обращения к судебному приставу. Доходы в размере прожиточного минимума защитят, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов, указано на сайте Госдумы;

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В России будет работать электронная база данных о злостных нарушителях ПДД. «Витрина данных ГИБДД» заработает 1 июля;

Для индивидуальных предпринимателей с 1 июля по 31 декабря 2022 года будет действовать экспериментальный налоговый режим. Это позволит уменьшить количество отчетности для малого бизнеса и освободит их от страховых взносов;

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Бумажный полис больше не обязательно будет предъявлять в поликлинике. Взрослые смогут показать паспорт, в случае с детьми — свидетельство о рождении;

Сократится срок оформления паспорта сократится вдвое. Процедура ускорится с 10 до пяти рабочих дней со дня приемов документов;

Инвалиды, у которых есть транспортные средства в соответствии с медпоказаниями, смогут подать заявление для компенсации половины стоимости «ОСАГО». Это можно будет сделать через «Госуслуги»;

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