В Госдуме напомнили об изменениях, вступающих в силу в июле

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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , фсб, паспорт, кпп, паспортный контроль, российский паспорт
Срок оформления паспорта сократится вдвое Фото:

В России можно будет посещать поликлиники без бумажного полиса, также сократится срок оформления паспорта, напомнили в Госдуме. В июле увеличатся тарифы на услуги ЖКХ.

  • Должники смогут сохранить прожиточный минимум от списания в случае обращения к судебному приставу. Доходы в размере прожиточного минимума защитят, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов, указано на сайте Госдумы;
  • Усилится защита пенсионных накоплений. Их вернут гражданам, если суд признает, что накопления незаконно перевели из одного негосударственного пенсионного фонда в другой;
  • В России будет работать электронная база данных о злостных нарушителях ПДД. «Витрина данных ГИБДД» заработает 1 июля;
  • Для индивидуальных предпринимателей с 1 июля по 31 декабря 2022 года будет действовать экспериментальный налоговый режим. Это позволит уменьшить количество отчетности для малого бизнеса и освободит их от страховых взносов;
  • В России с 1 июля возрастет сумма пособия для женщин-военнослужащих по уходу за ребенком до полутора лет. Выплату увеличат вдвое — до 30 тысяч рублей, получателям начислят деньги в августе.
  • Бумажный полис больше не обязательно будет предъявлять в поликлинике. Взрослые смогут показать паспорт, в случае с детьми — свидетельство о рождении;
  • Сократится срок оформления паспорта сократится вдвое. Процедура ускорится с 10 до пяти рабочих дней со дня приемов документов;
  • Инвалиды, у которых есть транспортные средства в соответствии с медпоказаниями, смогут подать заявление для компенсации половины стоимости «ОСАГО». Это можно будет сделать через «Госуслуги»;
  • С 1 июля зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания можно будет в любом регистрационном органе в пределах городского округа или муниципального района. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе это можно будет сделать в любом профильном подразделении на их территории. Процедура будет доступна через «Госуслуги»;
  • В России увеличатся тарифы на услуги ЖКХ в среднем на 4%. Показатель будет зависеть от региона;
  • Для российских банков станет обязательным приложение СБПэй. С помощью него клиенты могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей;
  • В России поменялись правила оформления единовременных пенсионных выплат. С 1 июля граждане могут подать электронную заявку на «Госуслугах», в ПФР или МФЦ.

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В России можно будет посещать поликлиники без бумажного полиса, также сократится срок оформления паспорта, напомнили в Госдуме. В июле увеличатся тарифы на услуги ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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