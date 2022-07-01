Затраты на «наземное метро» в Екатеринбурге оценили в 29 млрд

В мэрии Екатеринбурга рассказали о затратах на инфраструктуру проекта городской электрички Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Затраты на инфраструктуру городской электрички, которая должна объединить восемь городских округов Свердловской области, оцениваются в 29 млрд рублей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

«Федеральной инициативой „Мобильный город“ определена стоимость первоочередных капитальных затрат на инфраструктуру городской электрички в Екатеринбургской агломерации — более 29 млрд рублей», — говорится в ответе на запрос ТАСС. В мэрии также добавляют, что еще уточняют общий объем финансирования проекта.

Проект «Наземное метро» должен объединить восемь городских округов Свердловской области: Арамильский, Сысертский, Березовский, а также Среднеуральск, Верхнюю Пышму, Первоуральск, Ревду и Екатеринбург. На первом этапе проекта планируется применить городской тариф на проезд в электричках внутри Екатеринбурга, а также применить агломерационный тариф на электропоездах для жителей агломераций.

Концепцию проекта «Наземное метро» СвЖД впервые представила год назад на выставке «Иннопром». На ближайшей выставке планируется снова обсудить эту тему. «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Всего в рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран.