МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами Путина

Глава МИД Латвии передразнил Путина, отвечая Марии Захаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил на высказывания главы МИД РФ Марии Захаровой поговоркой, которую ранее публично использовал президент России Владимир Путин в адрес украинских властей. Свой комментарий глава латвийского внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter.

«Нравится — не нравится, терпи, моя красавица», — написал Ринкевич в ответ на высказывание Захаровой о том, что включение украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является очередным проявлением киевского национализма. Этим постом Ринкевич процитировал высказывание российского лидера, прозвучавшее 7 февраля на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Тогда русской поговоркой президент РФ прокомментировал обязанность Киева соблюдать Минские соглашения, напоминает телеканал 360.

Мария Захарова, в свою очередь, упрекнула латвийского дипломата в несоответствии используемой фразы с сексуальной ориентацией главы ведомства. «Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша», — написала министр в Telegram.

Ранее ЮНЕСКО признала борщ украинским блюдом и взяла его под защиту как нематериальное культурное наследие. В ответ на это глава МИД РФ заявила, что попытка национализировать блюдо демонстрирует «современный киевский национализм», пишет «Национальная служба новостей». По словам министра, российский борщ в защите не нуждается, передает RT.

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