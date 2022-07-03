03 июля 2022

Ученые заявили, что челябинцев разбаловала жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, кошка, жара, лето, отдых, мокрая кошка
Сезонная и годовая температурная амплитуда в регионе сейчас выше 35 градусов Фото:

Климатологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) заявили, что жителей региона разбаловала жара, которая стояла в прошлое лето, и по этой причине они ошибочно думают, что сейчас холодно. По словам ученых, лето 2022 года очень благоприятно для людей и природы.

«В прошлые годы мы просто разбаловались жарой, поэтому ошибочно думаем, что сейчас холодно. Между тем, и май, и июнь в этом году находились во власти теплых фронтов, что позволило избежать заморозков», — цитирует пресс-служба ЧелГУ слова доцента кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерины Пестряковой.

По мнению климатолога, сейчас сложившаяся климатическая ситуация в целом благоприятна: дожди не привели к заболачиванию почв, а стимулировали активный рост травы, которая защищает экосистему от пожаров. В предыдущие засушливые годы водоемы региона обмелели, а теперь начали восполнять водный запас.

Выпускник экологического факультета ЧелГУ Илья Демин также проанализировал температурные минимумы и максимумы за последние 90 лет по трем станциям — Троицк, Бреды и Златоуст. Он выяснил, что тенденция к потеплению идет с разной скоростью в различных ландшафтах: в степной зоне она выше, в лесной ниже.

Изменение степени континентальности климата также подтверждается резким перепадом температур: весной и осенью днем намного теплее, чем ночью. Сезонная и годовая температурная амплитуда сейчас выше 35 градусов.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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Климатологи Челябинского государственного университета (ЧелГУ) заявили, что жителей региона разбаловала жара, которая стояла в прошлое лето, и по этой причине они ошибочно думают, что сейчас холодно. По словам ученых, лето 2022 года очень благоприятно для людей и природы. «В прошлые годы мы просто разбаловались жарой, поэтому ошибочно думаем, что сейчас холодно. Между тем, и май, и июнь в этом году находились во власти теплых фронтов, что позволило избежать заморозков», — цитирует пресс-служба ЧелГУ слова доцента кафедры геоэкологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерины Пестряковой. По мнению климатолога, сейчас сложившаяся климатическая ситуация в целом благоприятна: дожди не привели к заболачиванию почв, а стимулировали активный рост травы, которая защищает экосистему от пожаров. В предыдущие засушливые годы водоемы региона обмелели, а теперь начали восполнять водный запас. Выпускник экологического факультета ЧелГУ Илья Демин также проанализировал температурные минимумы и максимумы за последние 90 лет по трем станциям — Троицк, Бреды и Златоуст. Он выяснил, что тенденция к потеплению идет с разной скоростью в различных ландшафтах: в степной зоне она выше, в лесной ниже. Изменение степени континентальности климата также подтверждается резким перепадом температур: весной и осенью днем намного теплее, чем ночью. Сезонная и годовая температурная амплитуда сейчас выше 35 градусов. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.
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