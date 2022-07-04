В Свердловской области водитель погиб при столкновении с КАМАЗом

Столкновение произошло в девять часов утра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области 4 июля на 24 км автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» столкнулся автомобиль «Форд» и КАМАЗ, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительным данным, 40-летний мужчина-водитель автомобиля „Форд“ по неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ с полуприцепом», — сообщили в региональном ведомстве. Водитель «Форда» погиб до прибытия скорой помощи, 53-летний водитель КАМАЗа остался жив.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, погибший имел стаж вождения автомобилем шесть лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза. «У водителя будет взята кровь в ходе судебно-медицинской экспертизы, по результатам будет установлено, находился ли он в нетрезвом состоянии», — заявила пресс-служба. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, движение на участке не затруднено, последствия аварии ликвидируются.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области