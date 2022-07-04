В Екатеринбурге на «Иннопроме» устроили сессию только для женщин. «Обсуждают платья и детей»

04 июля 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Спикеры на встрече обсудили проблемы, с которыми сталкиваются женщины, работающие в промышленной сфере Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» 4 июля прошла сессия, посвященная работающим в промышленной сфере женщинам. Спикеры, среди которых были управляющая группы компаний «Уралгрит» Надежда Вязникова и уральский дизайнер Наталья Соломеина, беседовали о значимости платьев, гендерных стереотипах и воспитании детей. «Как только возникают тяжелые времена, запрос на платья пропадает. Женщина мимикрирует, переодевается. Нет запроса на мягкость и женственность, наши женщины с легкостью забирают у мужчин рабочий костюм. Мы вынуждены мимикрировать в мужчин, платья не востребованы», — передает корреспондент URA.RU слова Соломеиной. Сразу после в дискуссию включилась владелица швейного производства и бренда TRICARDO FACTORY Зухра Исмагилова, которая рассказала о своем бизнесе и семье. «Я планировала передать свое дело дочери, но та выбрала другой путь. Она выбрала другую профессию, став материю четверых детей. Теперь присматриваю потенциальную смену среди сотрудниц», — поделилась она. Также девушки обсудили тему гендерных стереотипов и трудностей, с которыми сталкиваются женщины, работающие в промышленной отрасли. «Эффективным руководителем становится человек, обладающий развитой интуицией, креативным мышлением. А эти качества принадлежат нам, женщинам, в большей степени, чем мужчинам. Мужчины на 80% заботятся о своем профессионализме, в то время как женщины думают об этом на все 120%», — отметили участницы. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» 4 июля прошла сессия, посвященная работающим в промышленной сфере женщинам. Спикеры, среди которых были управляющая группы компаний «Уралгрит» Надежда Вязникова и уральский дизайнер Наталья Соломеина, беседовали о значимости платьев, гендерных стереотипах и воспитании детей. «Как только возникают тяжелые времена, запрос на платья пропадает. Женщина мимикрирует, переодевается. Нет запроса на мягкость и женственность, наши женщины с легкостью забирают у мужчин рабочий костюм. Мы вынуждены мимикрировать в мужчин, платья не востребованы», — передает корреспондент URA.RU слова Соломеиной. Сразу после в дискуссию включилась владелица швейного производства и бренда TRICARDO FACTORY Зухра Исмагилова, которая рассказала о своем бизнесе и семье. «Я планировала передать свое дело дочери, но та выбрала другой путь. Она выбрала другую профессию, став материю четверых детей. Теперь присматриваю потенциальную смену среди сотрудниц», — поделилась она. Также девушки обсудили тему гендерных стереотипов и трудностей, с которыми сталкиваются женщины, работающие в промышленной отрасли. «Эффективным руководителем становится человек, обладающий развитой интуицией, креативным мышлением. А эти качества принадлежат нам, женщинам, в большей степени, чем мужчинам. Мужчины на 80% заботятся о своем профессионализме, в то время как женщины думают об этом на все 120%», — отметили участницы. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут представители десятков стран. Выставку посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР.