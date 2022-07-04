Для жителей Челябинска трудоголизм — это особенная черта, отметили участники опроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск вошел в топ-5 городов-трудоголиков. «Это особенная черта характера»

Челябинск вошел в ТОП-5 городов-миллионников, жители которых наиболее склонны к трудоголизму. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Работа.ру» после опроса 3,5 тыс. совершеннолетних россиян по всей стране.

«По данным сервиса „Работа.ру“, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска наиболее склонны к трудоголизму, это объясняется высоким темпом жизни», — сообщило агентство экономической информации «Прайм».

Самую высокую позицию в рейтинге городов-трудоголиков заняла Москва (55%), следом идет Санкт-Петербург (25%). В обоих случаях респонденты отметили, что подвергаются трудоголизму из-за высокого темпа жизни. Третье место с самыми трудолюбивыми жителями занял Новосибирск (18%).

Отмечается, что в пятерке также оказались Екатеринбург (10%) и Челябинск (8%). При этом респонденты отметили, что для жителей Челябинска трудоголизм — это особенная черта характера.