Поселок Сактаево Челябинской области в шести километрах от поселка Мухаметово предупреждают о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы под Карабашем. Жители начали готовится к уезду, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Сначала меня предупредила дочь с Миасса. Около часа назад позвонили, сказали готовьте документы, паспорта и одежду, таблетки, все необходимое», — передает слова жительницы Сактаево корреспондент URA.RU.
Саму дамбу прорвало под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
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