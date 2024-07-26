26 июля 2024

В Челябинской области поселки рядом с прорвавшейся дамбой готовят к эвакуации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, мчс, эвакуация, половодье, спасатели, уй, паводок, наводнение, потоп, спасательные работы, стихийное бедствие, разлив
Жители поселков предупреждены о возможном затоплении и эвакуации Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Поселок Сактаево Челябинской области в шести километрах от поселка Мухаметово предупреждают о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы под Карабашем. Жители начали готовится к уезду, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Сначала меня предупредила дочь с Миасса. Около часа назад позвонили, сказали готовьте документы, паспорта и одежду, таблетки, все необходимое», — передает слова жительницы Сактаево корреспондент URA.RU.

Саму дамбу прорвало под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.

Карабаш, прорыв дамбы
Жители поселков, приближенных к дамбе, готовы к возможной эвакуации
Фото:

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Поселок Сактаево Челябинской области в шести километрах от поселка Мухаметово предупреждают о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы под Карабашем. Жители начали готовится к уезду, передает корреспондент URA.RU с места события. «Сначала меня предупредила дочь с Миасса. Около часа назад позвонили, сказали готовьте документы, паспорта и одежду, таблетки, все необходимое», — передает слова жительницы Сактаево корреспондент URA.RU. Саму дамбу прорвало под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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