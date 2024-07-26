Происшествия В Челябинской области поселки рядом с прорвавшейся дамбой готовят к эвакуации. Фото 27 июля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 + Жители поселков предупреждены о возможном затоплении и эвакуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Поселок Сактаево Челябинской области в шести километрах от поселка Мухаметово предупреждают о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы под Карабашем. Жители начали готовится к уезду, передает корреспондент URA.RU с места события. «Сначала меня предупредила дочь с Миасса. Около часа назад позвонили, сказали готовьте документы, паспорта и одежду, таблетки, все необходимое», — передает слова жительницы Сактаево корреспондент URA.RU. Саму дамбу прорвало под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего. Жители поселков, приближенных к дамбе, готовы к возможной эвакуации Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Поселок Сактаево Челябинской области в шести километрах от поселка Мухаметово предупреждают о возможной эвакуации из-за прорыва дамбы под Карабашем. Жители начали готовится к уезду, передает корреспондент URA.RU с места события. «Сначала меня предупредила дочь с Миасса. Около часа назад позвонили, сказали готовьте документы, паспорта и одежду, таблетки, все необходимое», — передает слова жительницы Сактаево корреспондент URA.RU. Саму дамбу прорвало под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне бедствия оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС начали эвакуацию населения. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям