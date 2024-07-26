26 июля 2024

Челябинскую автодорогу Полетаево — Бутаки перекрыли из-за разлива реки. Видео

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Инспекция "Опоры России" по селам, находящимся в зоне подтопления из-за паводка. Тюмень, половодье, паводок, наводнение, потоп, подтопление, разлив
Автодорога закрыта в оба направления Фото:

Челябинскую автодорогу Полетаево-Бутаки закрыли в оба направления, произошел разлив реки. На участке дороги сотрудники ГАИ дежурят в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Автодорога Полетаево — Бутаки, произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — собщили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Рекомендуется возможности искать альтернативные пути объезда.

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Челябинскую автодорогу Полетаево-Бутаки закрыли в оба направления, произошел разлив реки. На участке дороги сотрудники ГАИ дежурят в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «Автодорога Полетаево — Бутаки, произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — собщили в ведомстве. Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Рекомендуется возможности искать альтернативные пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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