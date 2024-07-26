Челябинскую автодорогу Полетаево-Бутаки закрыли в оба направления, произошел разлив реки. На участке дороги сотрудники ГАИ дежурят в усиленном режиме, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Автодорога Полетаево — Бутаки, произошел разлив реки. На данный момент автодорога закрыта в оба направления. Сотрудники Госавтоинспекции на данном участке дороги несут службу в усиленном режиме», — собщили в ведомстве.
Госавтоинспекция призывает водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Рекомендуется возможности искать альтернативные пути объезда.
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