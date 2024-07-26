26 июля 2024

В челябинском поселке Киолим вода вернулась в русло реки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия
Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия Фото:

В поселке Киолим Карабаша Челябинской области вода вернулась в русло реки, послелок освобожден от воды. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Вода вернулась в русло реки. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.

В Челябинской области прорыв Киолимской плотины, который произошел вечером 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел. Было эвакуировано 163 жителя. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия. 

Никто из жителей не пострадал
Никто из жителей не пострадал
Фото:

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В поселке Киолим Карабаша Челябинской области вода вернулась в русло реки, послелок освобожден от воды. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку, сообщили в пресс-службе МЧС. «Вода вернулась в русло реки. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве. В Челябинской области прорыв Киолимской плотины, который произошел вечером 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел. Было эвакуировано 163 жителя. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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