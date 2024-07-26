В поселке Киолим Карабаша Челябинской области вода вернулась в русло реки, послелок освобожден от воды. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Вода вернулась в русло реки. Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киолимовском водохранилище. Никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.
В Челябинской области прорыв Киолимской плотины, который произошел вечером 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел. Было эвакуировано 163 жителя. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия.
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