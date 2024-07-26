26 июля 2024

В Челябинской области из-за ливней начались перебои со связью

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Восстановительные работы по устранению неполадок со связью проведут после откачки воды
Восстановительные работы по устранению неполадок со связью проведут после откачки воды Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за ливней начались перебои с телефонной связью. Об этом сообщает пресс-службы минцифры региона.

«Из-за подтопления помещений узла связи ПАО „Ростелеком“ произошло отключение электроснабжения. По данным минцифры Челябинской области, у абонентов города Коркино и поселка Роза возможны перебои со связью», — говорится в сообщении.

После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок. Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в городе Челябинске. В Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске нарушена телефонная связь на станции скорой помощи. В данное время телефон для вызова скорой помощи: 99191103104. 

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В Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за ливней начались перебои с телефонной связью. Об этом сообщает пресс-службы минцифры региона. «Из-за подтопления помещений узла связи ПАО „Ростелеком“ произошло отключение электроснабжения. По данным минцифры Челябинской области, у абонентов города Коркино и поселка Роза возможны перебои со связью», — говорится в сообщении. После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок. Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в городе Челябинске. В Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске нарушена телефонная связь на станции скорой помощи. В данное время телефон для вызова скорой помощи: 99191103104. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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