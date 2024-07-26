В Челябинской области из-за ливней начались перебои со связью

В Коркинском муниципальном округе Челябинской области из-за ливней начались перебои с телефонной связью. Об этом сообщает пресс-службы минцифры региона.
«Из-за подтопления помещений узла связи ПАО „Ростелеком“ произошло отключение электроснабжения. По данным минцифры Челябинской области, у абонентов города Коркино и поселка Роза возможны перебои со связью», — говорится в сообщении.
После откачки воды будут проведены восстановительные работы по устранению неполадок. Звонки на единый номер экстренных служб 112 в автоматическом режиме переводятся на региональную диспетчерскую в городе Челябинске. В Коркинском округе, Еткульском районе и Еманжелинске нарушена телефонная связь на станции скорой помощи. В данное время телефон для вызова скорой помощи: 99191103104.
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