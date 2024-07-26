26 июля 2024

Подачу электроэнергии в челябинский поселок Киалим возобновят в ближайшее время

© Служба новостей «URA.RU»
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Подачу электроэнергии в поселок возобновят ближайшее время
Подачу электроэнергии в поселок возобновят ближайшее время Фото:

Подачу электроэнергии в поселок Киалим Карабаша Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы, возобновят ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал».

«Энергетики зафиксировали подтопление десяти опор в поселке Киолим. Рисков падения опор нет. В настоящее время в поселке фиксируется убывание воды. В настоящее время вода ушла, подтопления нет. Включение ЛЭП в работу энергетики „Россети Урал“ планируют ориентировочно к 12-00. В поселках Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево подтопления объектов „Россети Урал“ не зафиксировано», — заявили в пресс-службе.

Дамбу в Киолимском водохранилище прорвало вечером 26 июля. Жители близлежащих поселков были эвакуированы. Никто не пострадал.

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Подачу электроэнергии в поселок Киалим Карабаша Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы, возобновят ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал». «Энергетики зафиксировали подтопление десяти опор в поселке Киолим. Рисков падения опор нет. В настоящее время в поселке фиксируется убывание воды. В настоящее время вода ушла, подтопления нет. Включение ЛЭП в работу энергетики „Россети Урал“ планируют ориентировочно к 12-00. В поселках Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево подтопления объектов „Россети Урал“ не зафиксировано», — заявили в пресс-службе. Дамбу в Киолимском водохранилище прорвало вечером 26 июля. Жители близлежащих поселков были эвакуированы. Никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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