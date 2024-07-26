Подачу электроэнергии в челябинский поселок Киалим возобновят в ближайшее время

Подачу электроэнергии в поселок Киалим Карабаша Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы, возобновят ближайшее время. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского филиала ПАО «Россети Урал».
«Энергетики зафиксировали подтопление десяти опор в поселке Киолим. Рисков падения опор нет. В настоящее время в поселке фиксируется убывание воды. В настоящее время вода ушла, подтопления нет. Включение ЛЭП в работу энергетики „Россети Урал“ планируют ориентировочно к 12-00. В поселках Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево подтопления объектов „Россети Урал“ не зафиксировано», — заявили в пресс-службе.
Дамбу в Киолимском водохранилище прорвало вечером 26 июля. Жители близлежащих поселков были эвакуированы. Никто не пострадал.
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