Происшествия МЧС сообщило об обстановке в Карабаше, где прорвало дамбу. Видео 27 июля 2024 в 00:24 Размер текста - 17 + В МЧС прокомментировали происходящее в Карабаше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В МЧС 27 июля сообщили о складывающейся обстановке в Карабаше (Челябинская область), где прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Как рассказал заместитель начальника Главного управления ведомства по региону Сергей Шатилов, в школах развернуты пункты временного пребывания. «Проведена эвакуация 20 человек, проводится подворовый обход. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения для населения», — уточнил Шатилов. В место потопления направлены силы и средства главного управления. Также в мероприятиях участвуют сотрудники Уральского учебно-спасательного центра. В Карабаше 26 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные усилия потребовались, когда на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались четыре населенных пункта Карабашского округа. Позже жители сообщили о подтоплении поселка Михеевка под Миассом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В МЧС 27 июля сообщили о складывающейся обстановке в Карабаше (Челябинская область), где прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Как рассказал заместитель начальника Главного управления ведомства по региону Сергей Шатилов, в школах развернуты пункты временного пребывания. «Проведена эвакуация 20 человек, проводится подворовый обход. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения для населения», — уточнил Шатилов. В место потопления направлены силы и средства главного управления. Также в мероприятиях участвуют сотрудники Уральского учебно-спасательного центра. В Карабаше 26 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные усилия потребовались, когда на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались четыре населенных пункта Карабашского округа. Позже жители сообщили о подтоплении поселка Михеевка под Миассом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям