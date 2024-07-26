26 июля 2024

МЧС сообщило об обстановке в Карабаше, где прорвало дамбу. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, спасатели
В МЧС прокомментировали происходящее в Карабаше Фото:

В МЧС 27 июля сообщили о складывающейся обстановке в Карабаше (Челябинская область), где прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Как рассказал заместитель начальника Главного управления ведомства по региону Сергей Шатилов, в школах развернуты пункты временного пребывания.

«Проведена эвакуация 20 человек, проводится подворовый обход. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения для населения», — уточнил Шатилов.

В место потопления направлены силы и средства главного управления. Также в мероприятиях участвуют сотрудники Уральского учебно-спасательного центра.

В Карабаше 26 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные усилия потребовались, когда на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались четыре населенных пункта Карабашского округа. Позже жители сообщили о подтоплении поселка Михеевка под Миассом.

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В МЧС 27 июля сообщили о складывающейся обстановке в Карабаше (Челябинская область), где прорвало дамбу Киалимского водохранилища. Как рассказал заместитель начальника Главного управления ведомства по региону Сергей Шатилов, в школах развернуты пункты временного пребывания. «Проведена эвакуация 20 человек, проводится подворовый обход. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения для населения», — уточнил Шатилов. В место потопления направлены силы и средства главного управления. Также в мероприятиях участвуют сотрудники Уральского учебно-спасательного центра. В Карабаше 26 июля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Экстренные усилия потребовались, когда на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались четыре населенных пункта Карабашского округа. Позже жители сообщили о подтоплении поселка Михеевка под Миассом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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