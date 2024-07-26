Наука и техника В Челябинске разработали подавитель сигнала сотовой и WiFi-связи 27 июля 2024 в 02:36 Размер текста - 17 + Изобретение компании из Челябинска способно глушить сигнал WiFi на дальние расстояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Техстрой» в Челябинске анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он способен блокировать соединения в радиусе 500 метров. «Наше новое изделие способно эффективно подавлять любые соединения в радиусе полукилометра. И в городской среде, и в помещениях неограниченных размеров», — рассказали URA.RU в компании. Новый подавитель сигналов станет частью линейки средств радиоэлектронной борьбы «Дронобой», которая уже включает в себя противодронные ружья и системы защиты. Все оборудование разрабатывается и производится компанией на территории Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Компания «Техстрой» в Челябинске анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он способен блокировать соединения в радиусе 500 метров. «Наше новое изделие способно эффективно подавлять любые соединения в радиусе полукилометра. И в городской среде, и в помещениях неограниченных размеров», — рассказали URA.RU в компании. Новый подавитель сигналов станет частью линейки средств радиоэлектронной борьбы «Дронобой», которая уже включает в себя противодронные ружья и системы защиты. Все оборудование разрабатывается и производится компанией на территории Челябинска. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям