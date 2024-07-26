26 июля 2024

В Челябинске разработали подавитель сигнала сотовой и WiFi-связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Роза. Челябинск., интернет, роутер, вай фай
Изобретение компании из Челябинска способно глушить сигнал WiFi на дальние расстояния Фото:

Компания «Техстрой» в Челябинске анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он способен блокировать соединения в радиусе 500 метров.

«Наше новое изделие способно эффективно подавлять любые соединения в радиусе полукилометра. И в городской среде, и в помещениях неограниченных размеров», — рассказали URA.RU в компании.

Новый подавитель сигналов станет частью линейки средств радиоэлектронной борьбы «Дронобой», которая уже включает в себя противодронные ружья и системы защиты. Все оборудование разрабатывается и производится компанией на территории Челябинска.

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Компания «Техстрой» в Челябинске анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он способен блокировать соединения в радиусе 500 метров. «Наше новое изделие способно эффективно подавлять любые соединения в радиусе полукилометра. И в городской среде, и в помещениях неограниченных размеров», — рассказали URA.RU в компании. Новый подавитель сигналов станет частью линейки средств радиоэлектронной борьбы «Дронобой», которая уже включает в себя противодронные ружья и системы защиты. Все оборудование разрабатывается и производится компанией на территории Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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