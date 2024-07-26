В Челябинске разработали подавитель сигнала сотовой и WiFi-связи

Компания «Техстрой» в Челябинске анонсировала выпуск нового подавителя сигналов сотовой и wifi-связи. Он способен блокировать соединения в радиусе 500 метров.
«Наше новое изделие способно эффективно подавлять любые соединения в радиусе полукилометра. И в городской среде, и в помещениях неограниченных размеров», — рассказали URA.RU в компании.
Новый подавитель сигналов станет частью линейки средств радиоэлектронной борьбы «Дронобой», которая уже включает в себя противодронные ружья и системы защиты. Все оборудование разрабатывается и производится компанией на территории Челябинска.
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