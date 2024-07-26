26 июля 2024

В челябинском поселке, затопленном при прорыве дамбы, сутки будет идти ливень

В затопленном при прорыве дамбы поселке Мухаметово еще сутки будет ливень
© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш, прорыв дамбы
Ливень в поселке Мухаметово будет идти еще сутки Фото:
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Под Карабашем прорвало дамбу

В поселке Мухаметово Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, все предстоящие сутки 27 июля будет идти сильный дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды с сайта «Гисметео».

«Ночью в Мухаметово ожидается сильный ливень, к следующей ночи дождь немного утихнет. Температура воздуха днем 13 градусов тепла, ночью 12 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов.

По данным синоптиков, дождь сделает перерыв только на воскресенье, 28 июля. С понедельника ливни возобновятся.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище протяженностью 100 метров произошел вечером 26 июля. После сильных ливней в водохранилище поднялся уровень воды, которая размыла насыпь. Вода устремилась вниз по течению, затапливая поселки. Ведется эвакуация жителей, на месте работают все экстренные службы.

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В поселке Мухаметово Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, все предстоящие сутки 27 июля будет идти сильный дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды с сайта «Гисметео». «Ночью в Мухаметово ожидается сильный ливень, к следующей ночи дождь немного утихнет. Температура воздуха днем 13 градусов тепла, ночью 12 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов. По данным синоптиков, дождь сделает перерыв только на воскресенье, 28 июля. С понедельника ливни возобновятся. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище протяженностью 100 метров произошел вечером 26 июля. После сильных ливней в водохранилище поднялся уровень воды, которая размыла насыпь. Вода устремилась вниз по течению, затапливая поселки. Ведется эвакуация жителей, на месте работают все экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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