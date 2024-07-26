Происшествия В челябинском поселке, затопленном при прорыве дамбы, сутки будет идти ливень В затопленном при прорыве дамбы поселке Мухаметово еще сутки будет ливень 27 июля 2024 в 01:02 Размер текста - 17 + Ливень в поселке Мухаметово будет идти еще сутки Фото: Анатолий Мармышев © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу В поселке Мухаметово Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, все предстоящие сутки 27 июля будет идти сильный дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды с сайта «Гисметео». «Ночью в Мухаметово ожидается сильный ливень, к следующей ночи дождь немного утихнет. Температура воздуха днем 13 градусов тепла, ночью 12 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов. По данным синоптиков, дождь сделает перерыв только на воскресенье, 28 июля. С понедельника ливни возобновятся. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище протяженностью 100 метров произошел вечером 26 июля. После сильных ливней в водохранилище поднялся уровень воды, которая размыла насыпь. Вода устремилась вниз по течению, затапливая поселки. Ведется эвакуация жителей, на месте работают все экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В поселке Мухаметово Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, все предстоящие сутки 27 июля будет идти сильный дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды с сайта «Гисметео». «Ночью в Мухаметово ожидается сильный ливень, к следующей ночи дождь немного утихнет. Температура воздуха днем 13 градусов тепла, ночью 12 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов. По данным синоптиков, дождь сделает перерыв только на воскресенье, 28 июля. С понедельника ливни возобновятся. Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище протяженностью 100 метров произошел вечером 26 июля. После сильных ливней в водохранилище поднялся уровень воды, которая размыла насыпь. Вода устремилась вниз по течению, затапливая поселки. Ведется эвакуация жителей, на месте работают все экстренные службы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям