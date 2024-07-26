В челябинском поселке, затопленном при прорыве дамбы, сутки будет идти ливень

В поселке Мухаметово Челябинской области, пострадавшего от прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, все предстоящие сутки 27 июля будет идти сильный дождь. Об этом говорится в прогнозе погоды с сайта «Гисметео».
«Ночью в Мухаметово ожидается сильный ливень, к следующей ночи дождь немного утихнет. Температура воздуха днем 13 градусов тепла, ночью 12 градусов», — говорится в прогнозе метеорологов.
По данным синоптиков, дождь сделает перерыв только на воскресенье, 28 июля. С понедельника ливни возобновятся.
Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище протяженностью 100 метров произошел вечером 26 июля. После сильных ливней в водохранилище поднялся уровень воды, которая размыла насыпь. Вода устремилась вниз по течению, затапливая поселки. Ведется эвакуация жителей, на месте работают все экстренные службы.
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