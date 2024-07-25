Бывший челябинский замминистра Безруков отстоял оправдательный приговор

25 июля 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Кассация не нашла в действиях Виталия Безрукова состава преступления Фото: Александра Пруссакова © URA.RU Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков 25 июля отстоял оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. В своем ходатайстве прокурор требовал отменить оправдательный приговор, вынесенный судом апелляционной инстанции. По его мнению, он не является объективным, справедливым, отвечающим требованиям УПК. А некоторые выводы суда, отметил гособвинитель, не соответствуют действительности и являются лишь предположениями. Сам Безруков виновным себя не признал. Он пояснил, что выезд на производство был согласован. Его анонсировали как пресс-тур для СМИ. Никаких других мероприятий он на предприятии не проводил. Адвокат Безрукова, Константин Акулич, в своем выступлении заявил, что решение Челябинского облсуда полностью обосновано и не подлежит отмене «Судебная коллегия определила апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 18 декабря 2023 года в отношении Безрукова оставить без изменения. Кассационное представление без удовлетворения», — зачитали решение в суде. Уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении Безрукова возбудили в июне 2022 года. Следствие считало, что в 2020 году он организовал фиктивную проверку предприятия, которую затем представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате, якобы, «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха». В Калининском райсуде удалось доказать виновность Безрукова. В июле 2023 года его осудили на три года колонии общего режима. Адвокаты Безрукова не согласились с решением суда первой инстанции, и обжаловали его. Рассмотрение апелляционной жалобы растянулось почти на полгода, Все это время Безруков находился в СИЗО. По итогу в середине декабря 2023 года Челябинский областной суд оправдал бывшего замминистра в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За Безруковым признали право на реабилитацию, которым он не воспользовался. На некоторое время бывший замминистра уехал из области, а в середине июля 2024 года возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков 25 июля отстоял оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. В своем ходатайстве прокурор требовал отменить оправдательный приговор, вынесенный судом апелляционной инстанции. По его мнению, он не является объективным, справедливым, отвечающим требованиям УПК. А некоторые выводы суда, отметил гособвинитель, не соответствуют действительности и являются лишь предположениями. Сам Безруков виновным себя не признал. Он пояснил, что выезд на производство был согласован. Его анонсировали как пресс-тур для СМИ. Никаких других мероприятий он на предприятии не проводил. Адвокат Безрукова, Константин Акулич, в своем выступлении заявил, что решение Челябинского облсуда полностью обосновано и не подлежит отмене «Судебная коллегия определила апелляционный приговор судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 18 декабря 2023 года в отношении Безрукова оставить без изменения. Кассационное представление без удовлетворения», — зачитали решение в суде. Уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении Безрукова возбудили в июне 2022 года. Следствие считало, что в 2020 году он организовал фиктивную проверку предприятия, которую затем представили в СМИ как внеплановый рейд по контролю за выбросами. В результате, якобы, «не были приняты реальные меры по устранению нарушений», а областные власти оказались дискредитированы «вследствие появления у населения мнения о бесполезности мероприятий по выявлению источников сверхнормативного загрязнения воздуха». В Калининском райсуде удалось доказать виновность Безрукова. В июле 2023 года его осудили на три года колонии общего режима. Адвокаты Безрукова не согласились с решением суда первой инстанции, и обжаловали его. Рассмотрение апелляционной жалобы растянулось почти на полгода, Все это время Безруков находился в СИЗО. По итогу в середине декабря 2023 года Челябинский областной суд оправдал бывшего замминистра в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За Безруковым признали право на реабилитацию, которым он не воспользовался. На некоторое время бывший замминистра уехал из области, а в середине июля 2024 года возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг».