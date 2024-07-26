Движение открыто в оба направления
Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым Челябинской области открыт в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.
«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу с 35 по 38 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым! На данный момент движение идёт в оба направления!», — сообщили в ведомстве.
В Челябинской области прорыв Киолимской плотины произошел накануне 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел.
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