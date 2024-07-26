26 июля 2024

Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым открыт в оба направления. Видео

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Движение открыто в оба направления
Движение открыто в оба направления Фото:

Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым Челябинской области открыт в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу с 35 по 38 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым! На данный момент движение идёт в оба направления!», — сообщили в ведомстве.

В Челябинской области прорыв Киолимской плотины произошел накануне 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел.

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Участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым Челябинской области открыт в оба направления. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. «Сотрудники Госавтоинспекции продолжают нести службу с 35 по 38 км автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым! На данный момент движение идёт в оба направления!», — сообщили в ведомстве. В Челябинской области прорыв Киолимской плотины произошел накануне 26 июля. Он привел к затоплению четырех сел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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