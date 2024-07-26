Что известно о прорыве дамбы на Киалимском водохранилище в Карабаше

В Карабаше прорвало дамбу на Киалимском водохранилище

27 июля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Киалимская дамба не выдержала подъема воды, затоплены четыре поселка (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Карабаше (Челябинская область) вечером 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохраналище. Экстренные службы начали эвакуацию жителей. Главное, что известно к этому часу о прорыве дамбы — в материале URA.RU. Вода хлынула внезапно Информация о подтоплении дамбы появилась еще днем 26 июля. Из-за сильных ливней в водоемах поднялся уровень воды, сооружение начало подмывать. По словам жителей, прорыв произошел внезапно, вся накопившаяся вода хлынула вниз по течению, затапливая окрестные поселки. Всего смыло плотину длиной 100 метров. В городе объявили режим ЧС. Зона подтопления В зону подтопления попали четыре поселка: Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, где проживает порядка двухсот человек. Им рекомендовали быть готовыми к эвакуации. После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления. Реакция властей В зону подтопления направлены все экстренные службы. Правоохранительные органы начали эвакуацию жителей и занимаются охраной порядка. По указанию губернатора Алексея Текслера после сообщений о сидбных ливнях в муниципалитетах были сформированы оперативные штабы для своевременного реагирования на ЧС. Уже эвакуировано 35 человек. В Карабаше на базе двух школ организованы пункты временного размещения для эвакуированных, где созданы все условия для проживания, включая обеспечение питанием и питьевой водой. Пока данных о пострадавших нет, но медицинские службы находятся в полной готовности оказать необходимую помощь. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Карабаше (Челябинская область) вечером 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохраналище. Экстренные службы начали эвакуацию жителей. Главное, что известно к этому часу о прорыве дамбы — в материале URA.RU. Вода хлынула внезапно Информация о подтоплении дамбы появилась еще днем 26 июля. Из-за сильных ливней в водоемах поднялся уровень воды, сооружение начало подмывать. По словам жителей, прорыв произошел внезапно, вся накопившаяся вода хлынула вниз по течению, затапливая окрестные поселки. Всего смыло плотину длиной 100 метров. В городе объявили режим ЧС. Зона подтопления В зону подтопления попали четыре поселка: Киалим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево, где проживает порядка двухсот человек. Им рекомендовали быть готовыми к эвакуации. После прорыва дамбы миндортранс региона просил водителей воздержаться от поездок. Там сообщили, что участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 км затопило, дорогу пришлось закрыть в оба направления. Реакция властей В зону подтопления направлены все экстренные службы. Правоохранительные органы начали эвакуацию жителей и занимаются охраной порядка. По указанию губернатора Алексея Текслера после сообщений о сидбных ливнях в муниципалитетах были сформированы оперативные штабы для своевременного реагирования на ЧС. Уже эвакуировано 35 человек. В Карабаше на базе двух школ организованы пункты временного размещения для эвакуированных, где созданы все условия для проживания, включая обеспечение питанием и питьевой водой. Пока данных о пострадавших нет, но медицинские службы находятся в полной готовности оказать необходимую помощь. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев держит на контроле ликвидацию последствий