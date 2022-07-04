Сетевой гигант объявил об открытии в ХМАО 40 новых магазинов

Магазины должны появиться до 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сетевая компания Х5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Карусель») собирается открыть в ХМАО к 2024 году 40 новых магазинов. Об открытии новых торговых точек с сетевиками договорилась губернатор Югры Наталья Комарова в ходе встречи на промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в правительстве округа.

«К 2024 году мы планируем открыть в регионе еще порядка 40 магазинов, которые создадут порядка 500-600 новых рабочих мест. Мы заинтересованы в этом направлении сотрудничества и ведем поиски места строительства распределительного центра. Строительство логистического центра позволит снизить издержки компании и выйти местным производителям за пределы региона», — сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов.

На данный момент в округе девять федеральных торговых сетей, из них две входят в состав X5 Group. Наталья Комарова отметила, что хорошим примером сотрудничества с X5 Group является реализация пилотного проекта «Фермерские островки». Данная программа предоставляет местным фермерам возможность реализовывать свою продукцию на специальных площадках торговых сетях «Магнит» и «Пятерочка». При этом фермеры освобождаются от условий ретейлеров, действующих для других поставщиков. «Полагаю, это привлекательно и для самих сетей, потому что это уникальная продукция. Уверена, что она пользуется спросом», — добавила губернатор ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО и X5 Group планируют построить логистический центр. Сетевикам предложили участок земли под строительство центра без проведения торгов.

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