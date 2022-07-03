Власти ХМАО и X5 Group планируют построить логистический центр

Власти ХМАО намерены построить в регионе логистический центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО предложили крупнейшему в РФ ритейлеру X5 Group построить в Югре логистический центр. Власти региона уже предложили представителям компании землю для строительства центра без проведения торгов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова в своем telegram-аккаунте.

«Одно из направлений сотрудничества правительства Югры с Группой X5 — проект по созданию логистического центра. Для его реализации мы готовы предоставить земельный участок без проведения торгов», — сказано в сообщении губернатора.

Власти региона предложили для строительства земельный участок в индустриальном парке «Югра» в Сургуте. А также участок земли в поселке Солнечный Сургутского района. Встреча представителей компании с властями региона прошла во время выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила о том, что примет участие в работе выставки «Иннопром-2022». На стенде ХМАО представлены новые IT-решения по безопасности и устройству городов, инновационные технологии переработки дикоросов и производства югорского иван-чая.